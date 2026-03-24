Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели новорожденного в калининградском перинатальном центре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Дмитрию Канонерову доложить о.

ходе расследования уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Калининграде. Поводом стало обращение местной жительницы.

По данным заявительницы, в марте 2022 года ее доставили в перинатальный центр в связи с началом родовой деятельности. Из-за неверно выбранной врачебной тактики спасти ребенка не удалось — новорожденный скончался. До настоящего времени, как утверждает женщина, виновные лица к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Калининградской области по данному факту расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования с учетом доводов, озвученных в обращении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.