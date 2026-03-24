СК начал проверку по факту ДТП в Гурьевске, где автомобиль сбил двоих 15-летних пешеходов

Следователи регионального управления СКР организовали доследственную проверку по.

Источник: KaliningradToday

факту аварии, произошедшей днем 23 марта в Гурьевске. Поводом стали сообщения в СМИ и соцсетях о травмировании несовершеннолетних.

Как установлено предварительно, на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской столкнулись два легковых автомобиля. От удара одна из машин вылетела на тротуар и сбила троих пешеходов. В результате пострадали 37-летний мужчина и двое 15-летних подростков. Все они госпитализированы.

Проверку поручено провести следователям Гурьевского межрайонного следственного отдела. По поручению руководителя регионального управления СКР Дмитрия Канонерова следователям предстоит детально установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые привели к травмированию детей.