Теннисистка Андреева уступила Мбоко в четвёртом круге турнира WTA в Майами

Ранее Мирра Андреева успешно прошла третий круг турнира WTA в Майами, обыграв чешку Марию Боузкову. Матч завершился в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После этой победы россиянка вышла в четвёртый круг, где ей предстояло встретиться с канадкой Викторией Мбоко. Соперница ранее выбила из турнира россиянку Анастасию Захарову. В мужской части турнира Даниил Медведев также продолжил выступление. Он обыграл японца Рэя Сакамото, уступив первый сет, но затем взял две партии подряд. Следующим соперником Медведева должен был стать победитель матча между аргентинцами Франсиско Черундоло и Тьяго Агустином Тиранте.