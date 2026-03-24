Небензя: Зеленский хочет получить дивиденды с событий на Ближнем Востоке

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский осуществляет попытки «получить дивиденды» с событий на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Постпред Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Зеленский осуществляет попытки «получить дивиденды» с событий на Ближнем Востоке.

Он уточнил, что речь идёт о трагических событиях.

«Криворожский актёр погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке», — сказал Небензя.

Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.

Небензя отметил, что для украинской стороны «вовлечённость» в любые внешние конфликты важнее, чем мир на Украине. По его словам, Зеленский «носится с гастролями» по Соединённым Штатам и странам Европы, пытаясь «создать иллюзию стремления к миру». Зеленский озвучивает «требования» и, как ему «мерещится», "справедливые условия.

Согласно высказываниям Зеленского, он якобы отправил специалистов по БПЛА в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп опроверг эти слова.

Ранее председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для иранских атак из-за оказания помощи израильской стороне.

