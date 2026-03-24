Мажич считает, что у VAR всегда будут критики

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские арбитры при использовании системы видеоассистента рефери (VAR) используют четкие критерии, но у нее всегда будут критики. Такое мнение «Вестям» высказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.
Ранее ТАСС сообщал, что в первом после возобновления туре чемпионата России вмешательства системы VAR были в каждом из восьми матчей.
«Вмешательство VAR и требования к судьям у нас очень четкие. Когда случилась ситуация — либо да, либо нет. Там попытался найти причину поддержать только решения критериями, есть ли ошибочное нарушение на поле, — сказал Мажич. — Не нужно, чтобы судья принял [решение] по пенальти или красной карточке, через критерии должны обсуждать каждый эпизод. Тогда должно быть вмешательство VAR, чтобы пригласить судью к монитору, чтобы посмотреть этот эпизод. Люди хотят справедливости, правильно? Справедливости и правильного решения. Сейчас будет такое по ошибочному угловому, VAR сможет менять эти решения».
«Изменения также будут в активности игры, а также когда арбитр ошибочно без критериев и причин дал вторую желтую карточку игроку. В этих моментах люди хотят правильные решения. Мы спрашивали зрителей, клубы, весь мир о начале видеотехнологий. Когда мы начинаем, этот процесс идет впереди, но критики будут стопроцентно, однако все эпизоды должны обсуждать через критерии», — добавил Мажич.