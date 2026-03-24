ДТЭК: в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии

В Киевской области отменены графики отключения света.

В Киеве и Киевской области Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба энергохолдинга «Донецкая топливно-энергетическая компания».

«Киев и Киевская область: по команде “Укрэнерго” применены экстренные отключения. Графики не действуют», — следует из сообщения в телеграм-канале компании.

Ранее в левобережной части Киева наблюдались перебои с электроэнергией и водоснабжением. По данным украинской прессы, также наблюдались проблемы с теплоснабжением. Причиной этого является авария на энергетическом объекте.

Также Минэнерго Украины сообщало об отключении света в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Они возникли из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. В ведомстве не уточнили количество пострадавших абонентов.