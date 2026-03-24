24 марта в календаре: Всемирный день борьбы с туберкулёзом и день пробуждения медведя

День пробуждения медведя День рождения паровоза День мастера маникюра Международный день борьбы с депрессией День вверх тормашками День рождения куриного окорочка День штурманской службы ВВС РФ Международный день иллюзионистов День выключения Международный день достижений День врача-фтизиатра Всемирный день борьбы с туберкулёзом День сноса телебашни Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв Международный день осведомителя Всемирный день кабадди День памяти святителя Евфимия Новгородского День памяти преподобного Алексия Голосеевского День памяти священномученика Пиония Смирнского День памяти святителя Софрония Иерусалимского.
Именины.
Василий, Георгий, Ефим, Иван.
Ефимов день.
На эту дату приходится чествование архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Он родился в Новгороде, в семье священника Михея и Анны, которые долгое время не могли иметь детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. За время своего архирейства Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписке церковных книг. Также он прославился своей добродетельной жизнью.
На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — «чтобы водились». Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.
В этот день начинали работы в саду. Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.
События.
1753 год — в России отменена смертная казнь.
1794 год — в Польше началось освободительное восстание.
1801 год — вследствие заговора убит российский император Павел I.
1802 год — в Англии запатентован паровоз.
1822 год — запатентована первая типографская наборная машина.
1882 год — Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением — ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез.
1896 год — в Русском физико-химическом обществе состоялась первая передача радиосигнала.
1898 год — продан первый американский автомобиль.
1917 год — временное правительство России признано Францией, Великобританией и Италией.
1918 год — создано первое научное учреждение советской авиации «Летучая лаборатория» во главе с профессором Н. Жуковским.
1930 год — карликовая планета Плутон получает своё нынешнее имя.
1949 год — впервые во время церемонии вручения «Оскаров» лучшим был назван иностранный фильм.
1955 год — в США установлена первая морская нефтяная вышка.
1972 год — на американские киноэкраны вышел фильм «Крёстный отец» (18+).
1989 год — нефтяной танкер Exxon Valdez потерпел крушение у побережья Аляски.
1999 год — начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, включая столицу — Белград.
2003 год — взвешена дальняя чёрная дыра.
2005 год — в Бишкеке после народных волнений был свергнут режим президента Аскара Акаева.
2008 год — в Олимпии зажжён олимпийский огонь летних Игр в Пекине.
2018 год — в Екатеринбурге снесена недостроенная телевизионная башня — самое высокое заброшенное здание в мире.
2020 год — Международный олимпийский комитет объявил, что летние Олимпийские игры 2020 перенесены на 2021 год из-за пандемии Covid-19.
В этот день родились.
Орест Кипренский (1782 — 1836 г.), русский художник, график и живописец, мастер портрета.
Уильям Моррис (1834 — 1896 г.), английский художник и дизайнер, поэт и издатель.
Эдуард Клапаред (1873 — 1940 г.), швейцарский психолог, представитель функционализма.
Гарри Гудини (1874 — 1926 г.), американский иллюзионист.
Алексей Новиков-Прибой (1877 — 1944 г.), советский писатель-прозаик.
Сергей Вавилов (1891 — 1951 г.), советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР.
Иван Козловский (1900 — 1993 г.), советский певец-тенор, режиссер, Народный артист СССР.
Клавдия Шульженко (1906 — 1984 г.), советская эстрадная певица, актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Джозеф Барбера (1911 — 2006 г.), американский аниматор, художник мультипликации.
Василий Сталин (1921 — 1962 г.), советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, сын И. В. Сталина.
Стив МакКуин (1930 — 1980 г.), американский киноактер.
Александр Буйнов (1950 г.), советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, шоумен.
Александр Серов (1951 г.), советский и российский эстрадный певец, композитор, народный артист РФ.
Тацуёси Исихара (1964 г.), японский конькобежец, многократный чемпион мира в шорт-треке.
Елена Ланская (1968 г.), российская актриса театра и кино, теле— и радиоведущая, педагог.
Лара Флинн Бойл (1970 г.), американская актриса кино и телевидения.
Андрей Мерзликин (1973 г.), российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий, заслуженный артист РФ.
Народные приметы.
Вороны назойливо каркают — к ненастью. Если в марте пойманные караси без икры, то высокая вода в мае на реке не ожидается. Грачи высоко летают, стремительно опускаясь на землю — к дождю. Жаворонка увидеть — к потеплению. Ночью был иней — днём снегопада не будет; пушистый иней — к хорошей погоде. После гололедицы ожидай дождя. Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам. Жаворонок является к теплу (к траве), зяблик — к стуже. Утки и грачи прилетели рано — жди тепла, долго их нет — будут еще холода. Если весной появляется много мышей — будет голодный год. Ранние ласточки — к счастливому году. Вороны сидят на верхушках деревьев — будет тепло, посредине дерева — пасмурно, стаями сидят на дороге (на земле) — будет холодно. Гнезда перелетных птиц расположены на солнечной стороне деревьев, домов, кустарников — к холодному лету. Птицы вьют гнезда в тени — лето будет теплым. Если кукушка прилетела раньше, чем листья на деревьях распустились — к голодному, неурожайному году. Все птицы прилетели сразу — к похолоданию. Журавли летят быстро, низко, почти над головой — к дождю. Снег не сошел, а журавли уже появились — к неурожайному году. Дикие утки и грачи прилетели одновременно — к теплой погоде. До 24 марта не прилетели утки и грачи — тепло еще наступит не скоро. Лебеди на прудах сидят — к потеплению. Вороны на дорогах собираются в стайки — к похолоданию. Сидят на верхушках деревьев — к теплу, посередине — к ненастью. Гуси летят высоко — к большому половодью. Если они летят низко — воды будет мало. Услышать кукушку в этот день — хорошо. Ласточку в этот день увидеть — к счастью. Чтобы не нуждаться весь год в деньгах слегка встряхните свой кошелек с монетами.
