24 марта в календаре: Всемирный день борьбы с туберкулёзом и день пробуждения медведя

Вороны назойливо каркают — к ненастью. Если в марте пойманные караси без икры, то высокая вода в мае на реке не ожидается. Грачи высоко летают, стремительно опускаясь на землю — к дождю. Жаворонка увидеть — к потеплению. Ночью был иней — днём снегопада не будет; пушистый иней — к хорошей погоде. После гололедицы ожидай дождя. Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам. Жаворонок является к теплу (к траве), зяблик — к стуже. Утки и грачи прилетели рано — жди тепла, долго их нет — будут еще холода. Если весной появляется много мышей — будет голодный год. Ранние ласточки — к счастливому году. Вороны сидят на верхушках деревьев — будет тепло, посредине дерева — пасмурно, стаями сидят на дороге (на земле) — будет холодно. Гнезда перелетных птиц расположены на солнечной стороне деревьев, домов, кустарников — к холодному лету. Птицы вьют гнезда в тени — лето будет теплым. Если кукушка прилетела раньше, чем листья на деревьях распустились — к голодному, неурожайному году. Все птицы прилетели сразу — к похолоданию. Журавли летят быстро, низко, почти над головой — к дождю. Снег не сошел, а журавли уже появились — к неурожайному году. Дикие утки и грачи прилетели одновременно — к теплой погоде. До 24 марта не прилетели утки и грачи — тепло еще наступит не скоро. Лебеди на прудах сидят — к потеплению. Вороны на дорогах собираются в стайки — к похолоданию. Сидят на верхушках деревьев — к теплу, посередине — к ненастью. Гуси летят высоко — к большому половодью. Если они летят низко — воды будет мало. Услышать кукушку в этот день — хорошо. Ласточку в этот день увидеть — к счастью. Чтобы не нуждаться весь год в деньгах слегка встряхните свой кошелек с монетами.