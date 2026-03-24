Два дня без воды: где во Владивостоке ждать отключений на неделе

Согласно информации ресурсоснабжающей организации, отключения будут вызваны плановыми ремонтными работами на сетях.
В среду, 25 марта, с 9:00 до 17:00 подача воды будет прекращена по нескольким адресам. Без водоснабжения останутся дома на улице Часовитина под номерами 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 17. Также отключение затронет улицу Нерчинскую (дома 3, 21 и 23) и Партизанский проспект (дома 2, 2а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14 и 16).
В субботу, 28 марта, плановые работы пройдут на улице Самарской. С 9:00 до 17:00 без воды останутся дома под номерами 3, 4а, 5, 8а, 8б, 8д, 10, 10а, 10б, 10 В и 10д.