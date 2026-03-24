Стали известны победители кинопремии «Ника»

Ленты «Ветер» режиссера Сергея Члиянца и «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова стали триумфаторами 39-й кинопремии «Ника» за 2025 год, получив по четыре статуэтки. Торжественная церемония вручения премии прошла в понедельник, 23 марта, в театре Моссовета в Москве.
Картина «Ветер» получила гран-при за лучший фильм, также награды удостоились оператор Данила Горюнков, звукорежиссер Александр Феденев, сценаристы Петр Луцик и Алексей Саморядов.
«Пророк. История Александра Пушкина» тоже взял призы в четырех номинациях: Феликс Умаров стал «Открытием года», за лучшую музыку к ленте «Нику» получил композитор Райан Оттер, за лучшие костюмы — Татьяна Патрахальцева, лучшей работой режиссера монтажа признали работу Марии Лихачевой.
Проект «Хроники русской революции» получил награду в новой номинации как лучший сериал.
Лучшим режиссером второй год подряд признали Бакура Бакурадзе: в этом году он получил приз за картину «Лермонтов».
Актриса Светлана Крючкова получила премию за главную роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки», актеру Константину Хабенскому вручили «Нику» за главную роль в ленте «Здесь был Юра», а Елена Лядова и Владимир Машков были награждены за роли второго плана.
Ушедший из жизни в январе Игорь Золотовицкий получил специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образования. Режиссер Алла Сурикова была удостоена специального приза «Честь и достоинство».
