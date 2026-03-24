Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести дополнительное пособие для молодых семей

Депутаты СР предложили ввести дополнительное пособие для молодых семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести дополнительное единовременное пособие до десяти региональных прожиточных минимумов при рождении ребёнка для молодой семьи.

Официальное обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Предлагается установить дополнительное единовременное пособие при рождении ребёнка молодой семье при соблюдении следующих условий», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил условия для такого пособия. Во-первых, по его словам, возраст единственного родителя или обоих родителей на дату рождения ребёнка не должен быть выше 36 лет, во-вторых, семья должна иметь статус малообеспеченной, то есть среднедушевой доход не должен превышать установленную в регионе величину прожиточного минимума на душу населения.

«Конечно же, размер пособия должен зависеть от количества детей в семье. При рождении первого ребёнка предлагаем выплачивать пять прожиточных минимумов, за второго ребёнка — семь, за третьего и каждого последующего ребёнка — десять прожиточных минимумов», — уточнил лидер партии.

«Демографическая ситуация требует расширения адресных мер поддержки родителей, одной из которых является предоставление им прямой финансовой помощи в связи с рождением ребенка. В связи с этим предлагаем установить новый тип дополнительного пособия», — сказала Лантратова РИА Новости.

По ее мнению, подобная поддержка будет способствовать достижению целей государственной демографической политики и сможет помочь наиболее нуждающимся в ней семьям.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше