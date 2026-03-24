Врач Хатшуков назвал нехватку сна одной из причин возникновения у детей ожирения

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Хронический недосып может быть одной из причин возникновения у детей ожирения. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Заур Хатшуков.
«Хронический недосып у детей — это не просто капризы, — сказал он. — Это реальные физиологические последствия. Недостаток сна может привести к ожирению. Нарушается баланс гормонов лептина (насыщение) и грелина (голод). Так что борьба за дневной сон — это не тирания родителей, а забота о здоровье».
Врач отметил, что нехватка сна также может привести к другим проблемам со здоровьем. «Снижение иммунитета — ребенок начинает болеть чаще и тяжелее, — пояснил он. — Проблемы с поведением, недосып имитирует симптомы СДВГ: импульсивность, невнимательность, гиперактивность. Замедление роста, гормон роста вырабатывается во сне. Ухудшение когнитивных способностей — память, внимание, обучаемость падают».
Хатшуков подчеркнул, что наладить дневной сон поможет физическая нагрузка в первой половине дня, темнота и тишина, а также соблюдение режима. «Ловите первые признаки усталости: трет глаза, зевает, начинает капризничать. Если упустить момент, наступит “перегул” — перевозбуждение, при котором уложить уже почти невозможно», — добавил врач, отметив, что днем важна последовательность действий, такая, как и ночью — туалет, книжка, спокойная музыка, приглушенный свет — мозг привыкает, что после этого надо спать.