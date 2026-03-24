В Москве назвали победителей кинопремии «Ника»

Лучшим фильмом признана картина Сергея Члиянца «Ветер». Она также получила «Нику» за операторскую работу (Данила Горюнков), звук (Александр Феденев) и сценарий (Пётр Луцик и Алексей Саморядов). Столько же наград у «Пророка. История Александра Пушкина»: режиссёр Феликс Умаров стал «Открытием года», композитор Райан Оттер отмечен за музыку, Татьяна Патрахальцева — за костюмы, Мария Лихачева — за монтаж.