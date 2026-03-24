В Москве назвали победителей кинопремии «Ника»

Лучшим фильмом признана картина Сергея Члиянца «Ветер». Она также получила «Нику» за операторскую работу (Данила Горюнков), звук (Александр Феденев) и сценарий (Пётр Луцик и Алексей Саморядов). Столько же наград у «Пророка. История Александра Пушкина»: режиссёр Феликс Умаров стал «Открытием года», композитор Райан Оттер отмечен за музыку, Татьяна Патрахальцева — за костюмы, Мария Лихачева — за монтаж.
Лучшим режиссёром второй год подряд признан Бакур Бакурадзе — на этот раз за фильм «Лермонтов». Главные актёрские награды получили Светлана Крючкова и Константин Хабенский, а за роли второго плана — Елена Лядова и Владимир Машков.
Специальные призы вручили режиссёру Алле Суриковой («Честь и достоинство») и ушедшему из жизни в январе Игорю Золотовицкому — за вклад в кинематографические науки, критику и образование.
Ранее в Лос-Анджелесе отгремела 98-я церемония вручения «Оскара». Ночь с 15-го на 16 марта 2026 года подарила нам и новые рекорды, и неожиданные сенсации. Главным триумфатором церемонии вручения «Оскара» стал Пол Томас Андерсон. Его картина «Битва за битвой» получила шесть статуэток, включая самую престижную — «Лучший фильм».
