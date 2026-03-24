В ГД призвали установить минимальную зарплату учителей в 140 тыс. рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что учителя должны получать зарплату в два раза выше средней.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Учителя в России должны получать не менее 140 тыс. рублей на одной ставке. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Минимальная зарплата учителя в России на одну ставку должна быть 140 тыс. рублей», — сказал он.

Миронов отметил, что в 2025 году, по данным Росстата, средняя зарплата учителей составляла 56 тыс. рублей при работе на 1,6 ставки, тогда как средняя зарплата по стране в целом официально достигла 100 тыс. рублей. По мнению парламентария, учителя как высококвалифицированные специалисты должны получать в два раза выше среднего по экономике, и 70% от их зарплаты должен составлять базовый оклад на одну ставку.

«В реалиях 2025 года это 140 тыс. рублей — вот ориентир, который надо брать за основу. Так можно будет сократить дефицит кадров, разгрузить учителей и повысить качество преподавания», — заключил Миронов.

Он отметил также, что Минпросвещения с начала учебного года рекомендовало ограничить нагрузку учителей 1,4 ставки, а все, что выше — только с согласия педагога. С учетом нынешнего невысокого уровня заработков «согласие дадут почти все», выразил уверенность парламентарий, отметив, что «переработки давно стали хронической болезнью школьного образования».