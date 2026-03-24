В ГД призвали установить минимальную зарплату учителей в 140 тыс. рублей

Миронов отметил, что в 2025 году, по данным Росстата, средняя зарплата учителей составляла 56 тыс. рублей при работе на 1,6 ставки, тогда как средняя зарплата по стране в целом официально достигла 100 тыс. рублей. По мнению парламентария, учителя как высококвалифицированные специалисты должны получать в два раза выше среднего по экономике, и 70% от их зарплаты должен составлять базовый оклад на одну ставку.