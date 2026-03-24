Разработаны обложки учебников для нового школьного курса «Моя семья»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Издательство «Просвещение» представило РИА Новости обложки новых учебников «Моя семья», которые с 1 сентября появятся в российских школах, на книгах решили изобразить собирательный образ российской многодетной семьи.
«Учебник “Моя семья” рассказывает о вымышленной многодетной семье Свешниковых — собирательном образе, объединяющем традиции, радости и заботы, знакомые каждой российской семье. На обложке, символизирующей семейные ценности как оплот государства, изображены пятеро детей, уютный дом, окруженный теплом и заботой, который служит центром традиций и общения», — сообщили в пресс-службе издательства.
Ранее стало известно, что в российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса «Моя семья» в 1−4-х классах. Пособия уже включены в федеральный перечень учебников.