Президент Колумбии Петро подтвердил спасение 77 военных после крушения самолета

В Колумбии после крушения самолета Hercules ищут еще 43 человека.

После крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии были спасены по меньшей мере 77 военных. Как минимум один человек погиб. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

«К настоящему моменту в больницу были доставлены 77 раненых. Есть один погибший», — написал президент Колумбии в социальной сети X.

Петро уточнил, что колумбийские власти ожидают подтверждения о судьбе еще 43 человек. Причины крушения самолета Hercules пока не установлены.

Напомним, военный самолет, на борту которого находилось более ста военнослужащих, разбился на юге Колумбии. Крушение произошло при взлете в Пуэрто-Легисамо.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции произошла авиакатастрофа. Там разбился истребитель F-16. Самолет потерпел крушение после вылета с авиабазы, пилот погиб.

Также в Иране потерпел крушение военный самолет во время тренировочного полета. Катастрофа произошла на западе страны, в провинции Хамадан. Один из пилотов погиб.