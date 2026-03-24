Президент Колумбии Петро подтвердил спасение 77 военных после крушения самолета

После крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии были спасены по меньшей мере 77 военных. Как минимум один человек погиб. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.
«К настоящему моменту в больницу были доставлены 77 раненых. Есть один погибший», — написал президент Колумбии в социальной сети X.
Петро уточнил, что колумбийские власти ожидают подтверждения о судьбе еще 43 человек. Причины крушения самолета Hercules пока не установлены.
Напомним, военный самолет, на борту которого находилось более ста военнослужащих, разбился на юге Колумбии. Крушение произошло при взлете в Пуэрто-Легисамо.
