В аэропорту Внуково вводили ограничения на полёты

В московском аэропорту Внуково сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они действовали с 23:52 до 00:40.

Источник: Life.ru

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее силы ПВО уничтожили шестой беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Власти продолжают мониторинг ситуации. Работу на местах координируют оперативные службы. Атака беспилотников на Москву началась около 23:58 по местному времени. Сначала власти сообщили об уничтожении одного дрона. Спустя примерно 14 минут поступила информация о перехвате ещё двух беспилотников.

