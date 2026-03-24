Мэр Хабаровска Сергей Кравчук открыл региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» (0+). Мероприятие состоялось в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Участники со всего Хабаровского края уже прошли муниципальный отборочный этап и заслужили право представлять свои школы и муниципальное образование на региональном уровне, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Столица Хабаровского края объединяет творческую молодежь во всего региона. Сегодня 11 команд выйдут на сцену и покажут своё творчество, расскажут о самобытности своих городов, откуда они родом. Победителям регионального этапа предстоит достойно выступить уже на Всероссийском фестивале в Ставрополе. Там соберутся порядка 2 тысяч ребят, которые представят все 89 регионов страны. Я уверен в вашем неуёмном характере и творческом потенциале и точно знаю, что и там вы станете первыми. Ведь молодёжь Хабаровского края — самая лучшая в России», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Российская школьная весна» началась в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
1 / 6.
Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» — это совместный проект Движения первых и Российского союза молодёжи. В этом сезоне ребята подали более 68 тысяч заявок.
В проекте участвуют школьники в возрасте от 12 до 18 лет. Они представили свои номера в номинациях командного и индивидуального участия: вокального, инструментального, танцевального и театрального направлений, оригинального жанра, а также в специальных номинациях «КВН дети» и «Малая Родина» и в двух спецконкурсах — «Создание талисмана российской школьной весны» и «Лучший школьный этап».