В ГОСТе планируют прописать зоны комфорта на детских площадках

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Требования к зонам комфорта на детских площадках, которые должны будут защищать от солнечных лучей и непогоды, планируется закрепить в ГОСТе. Об этом ТАСС сообщила председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок» Татьяна Буцкая.
«Мы сейчас отдельно работаем над зонами комфорта для родителей. Когда гуляешь с ребенком на площадке, должно быть место, куда, если что, можно спрятаться от дождя, снега, от солнечных лучей», — сказала Буцкая, говоря о разработке новых ГОСТов по «детскому» профилю.
«Эти зоны, с одной стороны, должны защищать [от непогоды], с другой — они должны быть прозрачны и просматриваемы для того, чтобы там ничего опасного не происходило. Поэтому такие зоны мы сейчас разрабатываем, родители нас просят об этом», — сказала глава технического комитета. Она добавила, что завершение разработки соответствующего ГОСТа планируется в 2026 году.
Также, по ее словам, родители просят отдельно прописать место на детских площадках для парковки колясок, велосипедов и другого детского транспорта. Как подчеркнула Буцкая, сейчас это все ставят на площадке «где угодно», что травмоопасно, когда вокруг бегают дети.
В качестве планов на будущее Буцкая также обозначила подготовку ГОСТа для всесезонны детских площадок, чтобы, например, горки и качели не перегревались в 30-градусную жару и одновременно с этим были рассчитаны и на морозы.