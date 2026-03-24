Адвокат Власова оценила шансы Долиной получить 176 миллионов рублей через суд

Шансы певицы Ларисы Долиной получить 176 миллионов рублей через суд минимальны. Такое мнение высказала адвокат Ольга Власова.
— Выиграть иск вполне реально, но получить деньги шансов практически нет. К сожалению, эта схема не первая, — объяснила она в беседе с Telegram‑каналом «Звездач».
У Ларисы Долиной нет никаких шансов отсудить деньги, которые у нее похитили мошенники во время продажи московской квартиры. Такое мнение выразил ипотечный брокер и юрист Дмитрий Кваша. По его словам, те злоумышленники, которые были пойманы после аферы, не являются конечными бенефициарами преступной схемы.
Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил причины, по которым зрители покинули выступление Ларисы Долиной в Петербурге. По его словам, в поведении зрителей нет ничего удивительного: такие ситуации случаются и с другими артистами. Он считает, что реакция аудитории отражает ее настроение и вкусы, и уход с концерта — естественная реакция, а не повод для скандала.
Более полусотни человек ушли с джазового фестиваля в Санкт-Петербурге после того, как на сцене появилась Лариса Долина. Она была заявлена завершающей артисткой на фестивале.