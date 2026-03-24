Огурцы обогнали инфляцию: цены на продукты снова выросли в Иркутской области

IrkutskMedia, 24 марта. Потребительские цены в Иркутской области в феврале 2026 года выросли на 0,8% к январю. Как следует из данных Иркутскстата, продукты питания подорожали на 1,1%. Плодоовощная продукция прибавила 4,4%, из них огурцы — 15,6%, капуста — 9,2%, свекла — 7,8%. Яйца выросли в цене на 7%, детское овощное питание — на 4%, переработанная рыба — на 3,8%. Алкоголь стал дороже на 2,2%.