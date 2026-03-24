Огурцы обогнали инфляцию: цены на продукты снова выросли в Иркутской области

IrkutskMedia, 24 марта. Потребительские цены в Иркутской области в феврале 2026 года выросли на 0,8% к январю. Как следует из данных Иркутскстата, продукты питания подорожали на 1,1%. Плодоовощная продукция прибавила 4,4%, из них огурцы — 15,6%, капуста — 9,2%, свекла — 7,8%. Яйца выросли в цене на 7%, детское овощное питание — на 4%, переработанная рыба — на 3,8%. Алкоголь стал дороже на 2,2%.
При этом подешевели грибы, сливочное масло, рис, творожные сырки и макароны — на 2−4%.
Непродовольственные товары в целом прибавили 0,1%. Велосипеды подорожали на 5%, ткани, детские автокресла, бытовая химия и обувь — около 3%. Техника, напротив, снизилась в цене: электроплиты — на 4,5%, стиральные машины — на 4%, утюги — на 3,7%, холодильники — на 3,4%.
Сфера услуг показала рост 1%. Зарубежные поездки подорожали на 29,3%, билеты в музеи и на выставки — на 8,5%, экскурсии — на 4,6%. Медицинские услуги прибавили 4,2%, химчистки — 4%, железнодорожные билеты — 3,4%.
Снизилась стоимость проживания в гостиницах (-5,6%), путевок в санатории (-1,7%) и курьерских услуг (-1%).