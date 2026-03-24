«Астана» возглавляет рейтинг после трех туров в КПЛ-2026

За три матча столичный клуб набрал семь очков и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. На старте нового сезона чемпионата Казахстана команда обыграла «Жетысу» (4:1) и «Тобыл» (2:0) и сыграла вничью с «Кайсаром» (0:0).
Также по семь очков имеют «Ордабасы», «Окжетпес» и «Кайрат», но все они уступают «Астане» по разнице забитых и пропущенных мячей.
В четвертом туре КПЛ-2026 «Астана» в гостях сыграет с «Кайратом», который является действующим чемпионом Казахстана. Игра пройдет 5 апреля.
