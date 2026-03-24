Ефрейтор Гавшин ликвидировал два миномёта и до десяти солдат ВСУ

Российский военнослужащий Андрей Гавшин в составе артиллерийского расчёта ликвидировал два миномёта и до десяти солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что техника и украинские военные были ликвидированы в ходе контрбатарейной борьбы. При выполнении задачи огневая позиция орудия ефрейтора Гавшина подверглась ответному артиллерийскому огню украинских войск. Артиллеристы РФ «быстро перераспределили огонь своего орудия по украинским артиллерийским позициям».
«Благодаря смелым и точным действиям ефрейтора Гавшина, его умению безошибочно определять дальность до цели, выбирать точку прицеливания и точно наводить орудие, расчётом были уничтожены два миномёта и до десяти человек личного состава противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Алексее Сибикове. Отделение сержанта Сибикова в ходе штурма захватило укреплённый опорный пункт противника. Затем после разведки военнослужащий лично возглавил штурмовую группу, которая выдвинулась на рубеж атаки, используя рельеф местности.
«Рывком штурмовики преодолели открытый участок и неожиданно для противника ворвались на опорный пункт. Сержант Сибиков, управляя действиями огневой группы, несмотря на постоянный обстрел, обеспечил успешное и быстрое продвижение вглубь опорного пункта, в результате чего оборонительный рубеж был взят в течение короткого времени», — заявили в ведомстве.
После захвата позиции сержант Сибиков организовал оборону и грамотно рассредоточил огневые средства. Штурмовая группа успешно удерживали позиции до подхода основных сил.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.