Россиянам объяснили, за какие нарушения на балконе грозит крупный штраф

Россиянам, которые используют балконы для складирования старой мебели и ненужных вещей, грозят штрафы.
Как рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, захламление балконов нарушает сразу несколько правил, что может обернуться для владельцев квартир существенными денежными взысканиями.
По словам эксперта, накопление горючих материалов создает повышенную пожарную опасность: случайно попавший окурок может стать причиной возгорания. Кроме того, заставленный балкон затрудняет доступ к пожарным люкам и лестницам, предусмотренным в некоторых домах как запасные пути эвакуации.
За нарушение правил противопожарной безопасности, в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, размер штрафа для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
Также Машаров обратил внимание на строительные нормы: максимально допустимая нагрузка на балконную плиту составляет 200 килограммов на квадратный метр. Превышение этого предела из-за обилия хранящихся вещей может привести к обрушению конструкции. За подобное нарушение правил пользования жилым помещением (статья 7.21 КоАП РФ) предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.
При этом эксперт уточнил, что безопасно хранить на балконе можно велосипеды, лыжи, комнатные растения в горшках и легкую мебель для отдыха.
