Учителя России должны получать 140 тысяч: в Госдуме предложили поднять зарплату

Миронов предложил установить минимальную зарплату учителей в 140 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Учителя в России должны получать не менее 140 тысяч рублей на одну ставку. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Минимальная зарплата учителя в России на одну ставку должна быть 140 тыс. рублей. Так можно будет сократить дефицит кадров, разгрузить учителей и повысить качество преподавания», — сказал депутат в интервью ТАСС.

Миронов отметил, что в 2025 году средняя зарплата учителей составляла 56 тысяч рублей при работе на 1,6 ставки. В то время как средняя зарплата по стране достигла 100 тысяч рублей.

Парламентарий уточнил, что учителя должны получать в два раза больше среднего уровня по экономике. При этом 70% их зарплаты должно составлять базовый оклад на одну ставку.

Ранее Министерство просвещения России утвердило новые нормы рабочего времени для педагогов, в зависимости от их специализации. Для школьных учителей установлена учебная нагрузка в 18 часов в неделю при полной ставке заработной платы.