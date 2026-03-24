Новость о подорожании топлива на АЗС снова расстроила жителей Иркутска

Ранее агентство сообщало, что на прошедшей неделе, с 16 по 22 марта, стоимость бензина увеличивалась два раза. В понедельник увеличились цены на все марки бензина на заправках в Иркутске. Подорожание составило 30 копеек. Стабильными оставались лишь цены на дизель. Следующее увеличение цен на горючее ждало иркутян в середине недели. Тогда на 30 копеек увеличилась стоимость АИ-92 и АИ-95 сразу у трех сетей заправочных станций.