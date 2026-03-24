Новость о подорожании топлива на АЗС снова расстроила жителей Иркутска

IrkutskMedia, 24 марта. Три сети АЗС увеличили цены на топливо в Иркутске. Подорожали на 30 копеек популярные марки бензина, а также дизель. Стоимость топлива варьируется в зависимости от сети заправочных станций.
На станциях «Роснефти», «КрайсНефти» и «Омни» на 30 копеек стал дороже АИ-92 и теперь стоит 63,75 рубля. На станциях «БРК» стоимость этого горючего осталась прежней и составляет 63,45 рубля. На станциях «Газпромнефти» литр АИ-92 стоит 64,45 рубля, как и на прошлой неделе.
АИ-95 у «Роснефти», «КрайсНефти» и на станциях «Омни» теперь стоит 67,25 рубля. Подорожание составило также 30 копеек. На заправках «БРК» и «Газпромнефти» цена за это горючее не изменилась по сравнению с прошлой неделей и составляет 66,95 рубля и 67,95 рубля соответственно.
Стоимость АИ-98 на станциях «КрайсНефти» и «Газпромнефти» по сравнению с прошлой неделей не изменилась. Это топливо стоит 90,25 и 91,25 рубля соответственно.
Цена за литр АИ-100 на АЗС «БРК», «Омни» и «Роснефти» по-прежнему составляет 90,25 рубля.
Дизельное топливо на станциях «Роснефти», «КрайсНефти» и «Омни» теперь стоит 82,1 рубля. Подорожание составило 30 копеек по сравнению с прошлой неделей. У «БРК» это горючее по-прежнему стоит 81,8 рубля, а у «Газпромнефти» — 82,8 рубля.
Ранее агентство сообщало, что на прошедшей неделе, с 16 по 22 марта, стоимость бензина увеличивалась два раза. В понедельник увеличились цены на все марки бензина на заправках в Иркутске. Подорожание составило 30 копеек. Стабильными оставались лишь цены на дизель. Следующее увеличение цен на горючее ждало иркутян в середине недели. Тогда на 30 копеек увеличилась стоимость АИ-92 и АИ-95 сразу у трех сетей заправочных станций.