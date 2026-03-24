В Хабаровске и районах края ожидается солнечная и сухая погода

В северных районах края зима еще напоминает о себе, но и там день пройдет без осадков. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от −6 до −12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметок −2…+3 градуса. Ветер здесь будет менять направления со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Синоптики напоминают, что активное таяние снега в дневные часы и ночные минусовые температуры способствуют образованию гололедицы на дорогах, поэтому участникам движения следует сохранять бдительность.