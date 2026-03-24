В Хабаровске и районах края ожидается солнечная и сухая погода

Во вторник, 24 марта, на территории Хабаровского края установится по-настоящему весенняя и комфортная погода без осадков. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Несмотря на сохраняющиеся ночные заморозки, дневное солнце обеспечит жителям региона долгожданное тепло. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасные метеорологические явления в этот день в регионе не прогнозируются. В краевой столице сутки пройдут без осадков. Ночью в Хабаровске столбики термометров опустятся до −6…-8 градусов, однако уже днем воздух прогреется до приятных +6…+8 градусов при юго-западном ветре со скоростью 3−8 метров в секунду.
Настоящими фаворитами весны станут южные районы края, где метеорологи обещают самый существенный прогрев. После ночных −5…-10 градусов днем здесь ожидается потепление до +8…+13 градусов. Существенных осадков не предвидится, а южный ветер будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду. В центральных районах края погодная картина также останется стабильной: при отсутствии осадков ночные температуры составят −5…-10 градусов, а днем термометры покажут от +2 до +10 градусов при южном ветре 4−9 метров в секунду.
В северных районах края зима еще напоминает о себе, но и там день пройдет без осадков. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от −6 до −12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметок −2…+3 градуса. Ветер здесь будет менять направления со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Синоптики напоминают, что активное таяние снега в дневные часы и ночные минусовые температуры способствуют образованию гололедицы на дорогах, поэтому участникам движения следует сохранять бдительность.
