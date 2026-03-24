ООН: более 2,1 тысяч детей погибли или ранены с начала конфликта в Иране

«Более 2,1 тыс. детей погибли или были ранены, включая 206 погибших детей в Иране и 118 в Ливане. Четыре ребенка были убиты в Израиле и один в Кувейте», — сказал он на брифинге.
Чайбан предупредил, что если боевые действия продолжатся, число жертв среди детей будет расти. Ежедневно в среднем погибают или получают ранения 87 детей.
По его словам, разрушены дома, школы, больницы и другие объекты. Они критически важные для жизни детей, что усугубляет последствия конфликта для населения Ближнего Востока.
Ранее в результате атаки на жилой дом в Тегеране погибли семь детей. Бомбардировке подвергся дом в восточной части города. Среди жертв был младенец, родившийся всего 10 дней назад.
Как сообщал KP.RU, война на Ближнем Востоке идет уже четвертую неделю. Обострение началось 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран.