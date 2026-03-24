Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН: более 2,1 тысяч детей погибли или ранены с начала конфликта в Иране

Чайбан заявил, что число жертв среди детей на Ближнем Востоке продолжает расти.

Источник: Комсомольская правда

Более 2,1 тысяч детей погибли или получили ранения после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Детского фонда ООН Тед Чайбан.

«Более 2,1 тыс. детей погибли или были ранены, включая 206 погибших детей в Иране и 118 в Ливане. Четыре ребенка были убиты в Израиле и один в Кувейте», — сказал он на брифинге.

Чайбан предупредил, что если боевые действия продолжатся, число жертв среди детей будет расти. Ежедневно в среднем погибают или получают ранения 87 детей.

По его словам, разрушены дома, школы, больницы и другие объекты. Они критически важные для жизни детей, что усугубляет последствия конфликта для населения Ближнего Востока.

Ранее в результате атаки на жилой дом в Тегеране погибли семь детей. Бомбардировке подвергся дом в восточной части города. Среди жертв был младенец, родившийся всего 10 дней назад.

Как сообщал KP.RU, война на Ближнем Востоке идет уже четвертую неделю. Обострение началось 28 февраля в результате атаки США и Израиля на Иран.

