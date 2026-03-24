The Telegraph: в Британии начали ограничивать продажу топлива

В Британии начали ограничивать продажу топлива, пишет британское издание The Daily Telegraph.
В материале сказано, что ограничения на продажу топлива затронули владельцев сельскохозяйственной техники, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.
В частности, в графстве Эссекс и ряде регионов Шотландии оптовые поставщики установили лимиты на красное дизельное топливо.
«Мы являемся свидетелями нормированного распределения. Оптовым поставщикам пришлось уменьшить объём заказов, чтобы удовлетворить как можно больше запросов. Вместо того чтобы просто доставить десять тысяч литров одному фермеру, им приходится доставлять по две тысячи литров разным фермерам», — рассказал представитель компании Anglia Farmers Патрик Крехан.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Ранее сообщалось, что в Британии зафиксирован заметный рост цен на топливо после начала конфликта на Ближнем Востоке.