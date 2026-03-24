Военный советник Резаи: Война будет продолжаться, пока США не выполнят условия

Военный советник верховного лидера Ирана и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи высказался о завершении войны с Соединенными Штатами. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил телеканал SNN.

По его словам, военный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Штаты не возместят убытки, не снимут экономические санкции и не дадут гарантий того, что не будут вмешиваться в дела Тегерана.

— Это решение нашей нации, нашего лидера и наших вооруженных сил, — заявил Резаи.

Американскому президенту Дональду Трампу в ближайшие несколько дней следует «оторваться от экрана телефона» и смотреть на небо и динамику цен на энергоносители, так как Иран подготовил для него «несколько сюрпризов». Об этом 23 марта сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

Спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива глава США заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Иране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.

