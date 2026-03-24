От паралича — к первым шагам: врачи Владивостока спасли пациента с кровоизлиянием в мозг

Нейрохирурги Приморской краевой клинической больницы № 1 экстренно провели операцию 58-летнему жителю Владивостока, поступившему в сосудистый центр с инсультом на фоне высокого давления. Усложняло ситуацию онкологическое заболевание — с 2022 года пациент состоял на учёте у специалистов, и врачи не исключали возможность метастазов в мозг, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Состояние мужчины было тяжёлым: почти не двигалась левая сторона тела, он не мог самостоятельно передвигаться. Мы приняли решение о проведении экстренной операции», — пояснил нейрохирург Приморской краевой клинической больницы № 1 Сергей Волков.
В ходе срочной трепанации черепа хирурги удалили гематому, угрожающую жизненно важным структурам мозга. Во время операции тщательно осмотрели ткани — признаков опухоли не выявлено. Костный фрагмент черепа после вмешательства был возвращён на место. Отмечается, что это ускоряет реабилитацию и снижает риски осложнений.
Уже через сутки пациента перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение: он начал есть самостоятельно и частично восстановил двигательную активность.
По словам врачей, такой стремительный прогресс после тяжёлого инсульта — исключительная редкость. Обычно на восстановление уходят недели, а то и месяцы.