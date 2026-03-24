Ледовая переправа на Ольхон — всё: теперь только ждать паром к маю

Лед стремительно разрушается.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 марта. Ледовую переправу на остров Ольхон полностью закрыли сегодня. Решение приняли в ОГКУ «Дирекция автодорог» совместно с надзорными службами. По оценкам специалистов, лед у берегов, соединяющих материк с островом, быстро разрушается. Кроме того, был зафиксирован ледовый нажим. Движение по переправе становится опасным и может привести к провалу автомобилей под лед, а также к травмированию или гибели водителей и пассажиров.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов подчеркнул, что лед на переправе постепенно разрушается из-за потепления.

«На дороге образуются трещины и нажимы. Местным жителям и туристам необходимо в ближайшее время перевезти свой автомобиль на нужную сторону Малого моря. Местная администрация уже уведомлена и ведет оповещение граждан. Просим всех соблюдать меры безопасности и не выезжать на лед после закрытия переправы», — уточнил он.

Движение по переправе контролируют сотрудники обслуживающей организации. Гражданам напоминают, что выезд на лед вне официальных переправ представляет серьезную опасность.

Напомним, в конце апреля 2025 года на Байкале начала работу паромная переправа на остров Ольхон. В рейсы вышли паромы «Дорожник» и «Семен Батагаев».