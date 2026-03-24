Ледовая переправа на Ольхон — всё: теперь только ждать паром к маю

IrkutskMedia, 24 марта. Ледовую переправу на остров Ольхон полностью закрыли сегодня. Решение приняли в ОГКУ «Дирекция автодорог» совместно с надзорными службами. По оценкам специалистов, лед у берегов, соединяющих материк с островом, быстро разрушается. Кроме того, был зафиксирован ледовый нажим. Движение по переправе становится опасным и может привести к провалу автомобилей под лед, а также к травмированию или гибели водителей и пассажиров.