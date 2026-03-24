В США заявили о диалоге с Ираном через посредников: что известно

В США утверждают, что иранская сторона вступила в переговоры по мирному урегулированию конфликта. Они ведутся через посредников. По данным телеканала CBS News, Тегеран рассматривает предложения Вашингтона.
Утверждается, что об этом сообщил неназванный представитель МИД Ирана. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил о контактах с исламской республикой на протяжении уже «нескольких дней». Тегеран это не подтвердил.
«Получил предложения США через посредников, они изучаются», — сказал собеседник телеканала.
По словам Дональда Трампа, Тегеран якобы дал согласие в ходе контактов с США не разрабатывать ядерное оружие. Он также сообщил, что между сторонами имеется согласие по ряду вопросов. Трамп утверждает, что Иран и США уже рассмотрели и одобрили 15 пунктов.