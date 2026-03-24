В США заявили о диалоге с Ираном через посредников: что известно

По словам Дональда Трампа, Тегеран якобы дал согласие в ходе контактов с США не разрабатывать ядерное оружие. Он также сообщил, что между сторонами имеется согласие по ряду вопросов. Трамп утверждает, что Иран и США уже рассмотрели и одобрили 15 пунктов.