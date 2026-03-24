ЦСКА обыграл СКА со счётом 3:2 в стартовом матче плей-офф КХЛ

Ранее ЦСКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на арене «Мегаспорт» и завершилась после серии буллитов со счётом 3:2. В основное время команды обменялись шайбами. У армейцев отличились Максим Соркин и Сергей Калинин, у соперника — Сергей Лукьянцев и Михаил Мальцев. Победу ЦСКА принёс точный буллит Николая Коваленко. По итогам матча команда набрала 84 очка и закрепилась на четвёртом месте в Западной конференции. «Спартак» с 78 баллами занимал восьмую строчку.