G1: экс-главу Бразилии Болсонару перевели из реанимации в обычную палату

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, попавший с пневмонией в реанимацию, продолжит лечение в амбулаторной палате.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее попал в отделение интенсивной терапии, переведён в амбулаторную палату больницы DF Star в столице страны, сообщил портал G1 со ссылкой на врача экс-главы государства.

13 марта он был госпитализирован из тюрьмы «Папудинья», где отбывает наказание. Заключённый пожаловался на плохое самочувствие. Медики диагностировали у него пневмонию.

По информации журналистов, сейчас Болсонару продолжает принимать антибиотики. При этом он проходит дыхательную и двигательную реабилитацию.

Напомним, в конце декабря Жаир Болсонару перенёс плановую операцию по удалению паховой грыжи. Медицинское вмешательство прошло по плану и без осложнений. 1 января его выписали из больницы и вернули в тюрьму. Экс-президент был приговорён к 27 годам заключения за попытку государственного переворота.

Узнать больше по теме
Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
