G1: экс-главу Бразилии Болсонару перевели из реанимации в обычную палату

Напомним, в конце декабря Жаир Болсонару перенёс плановую операцию по удалению паховой грыжи. Медицинское вмешательство прошло по плану и без осложнений. 1 января его выписали из больницы и вернули в тюрьму. Экс-президент был приговорён к 27 годам заключения за попытку государственного переворота.