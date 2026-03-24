G1: экс-главу Бразилии Болсонару перевели из реанимации в обычную палату

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее попал в отделение интенсивной терапии, переведён в амбулаторную палату больницы DF Star в столице страны, сообщил портал G1 со ссылкой на врача экс-главы государства.
13 марта он был госпитализирован из тюрьмы «Папудинья», где отбывает наказание. Заключённый пожаловался на плохое самочувствие. Медики диагностировали у него пневмонию.
По информации журналистов, сейчас Болсонару продолжает принимать антибиотики. При этом он проходит дыхательную и двигательную реабилитацию.
Напомним, в конце декабря Жаир Болсонару перенёс плановую операцию по удалению паховой грыжи. Медицинское вмешательство прошло по плану и без осложнений. 1 января его выписали из больницы и вернули в тюрьму. Экс-президент был приговорён к 27 годам заключения за попытку государственного переворота.