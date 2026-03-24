Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане мать задолжала ребенку 1,3 млн и пойдет на принудработы

В ЕАО мать задолжала ребенку 1,3 млн и пойдет на принудработы.

Источник: Комсомольская правда

Биробиджанский районный суд вынес приговор 46-летней местной жительнице, которая годами игнорировала свои обязательства перед собственным ребенком. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе суда, женщина признана виновной в злостном уклонении от уплаты алиментов.

Следствием установлено, что горожанка долгое время не предпринимала попыток официально трудоустроиться и не оказывала сыну никакой материальной или иной поддержки. В результате такого равнодушия сумма задолженности выросла до внушительных 1,3 миллиона рублей.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде семи месяцев принудительных работ. Кроме того, 10% от ее будущего заработка будут ежемесячно удерживаться в доход государства. Отрабатывать свой долг перед семьей и законом осужденная будет в исправительном центре Биробиджана.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru