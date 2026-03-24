Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным государством для КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», — сказал лидер КНДР на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян прекращает диалог с Республикой Корея. Лидер КНДР подчеркнул, что решение считать Корею враждебным государством не было случайным. Оно стало логическим итогом текущей ситуации.
Как сообщал KP.RU, с 2011 года Ким Чен Ын возглавляет КНДР и является руководителем Трудовой партии страны. На последней сессии Верховного Народного Собрания его вновь избрали председателем государственных дел КНДР. Его кандидатура была поддержана единогласно.