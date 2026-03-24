Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным государством для КНДР

Лидер КНДР заявил, что будет игнорировать и отвергать Южную Корею.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», — сказал лидер КНДР на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян прекращает диалог с Республикой Корея. Лидер КНДР подчеркнул, что решение считать Корею враждебным государством не было случайным. Оно стало логическим итогом текущей ситуации.

Как сообщал KP.RU, с 2011 года Ким Чен Ын возглавляет КНДР и является руководителем Трудовой партии страны. На последней сессии Верховного Народного Собрания его вновь избрали председателем государственных дел КНДР. Его кандидатура была поддержана единогласно.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше