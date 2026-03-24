NYT: в Пентагоне рассматривают возможность отправки десанта в Иран

Министерство войны Соединённых Штатов изучает возможность отправки десантной дивизии в зону конфликта с Ираном, пишет американское издание The New York Times.
По словам источников, десант может быть направлен в Иран для поддержки операции «Эпическая ярость».
«Высокопоставленные военные чиновники рассматривают возможность развёртывания бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск и некоторых частей штаба дивизии для поддержки военных операций США в Иране», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что речь идёт о сдержанном планировании. Рассматривается отправка сил быстрого реагирования численностью три тысячи солдат.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.