Аэропорты Казахстана обошли Барселону и Анкару в рейтинге лучших

Аэропорты Астаны и Алматы оставили позади несколько крупных мировых аэропортов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На днях международный портал AirlineRatings опубликовал ежегодные рейтинги лучших аэропортов и авиакомпаний мира.

«Ознакомьтесь с рейтингом 100 лучших аэропортов мира на 2026 год, составленным по результатам голосования авиапутешественников со всего мира в рамках Всемирного исследования аэропортов 2025/2026 годов», — говорится в предисловии.

Так, безусловным лидером стал сингапурский Changi Airport. Отмечается, что эта награда достается аэропорту 14-й раз в истории.

В топ-100 оказались аэропорты двух казахстанских мегаполисов. Между собой их разделяют два международных аэропорта.

Замыкает рейтинг международный аэропорт Португалии.