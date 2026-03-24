Глава «ЛизаАлерт» рассказал, откуда отряд получает информацию о пропавших

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. «ЛизаАлерт» получает информацию из ряда источников, главный — это 112, среди прочих — полиция, заявители и СМИ. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава отряда Григорий Сергеев.
«Информацию о пропавших мы получаем из нескольких источников. Первый источник — это 112 в регионе, которые аккумулируют в себе всю информацию о происшествиях в регионе, в том числе, собственно, и о тех людях, которые не вернулись по тем или иным причинам домой. Второй источник — это сотрудники полиции. Третий источник — это непосредственно сами заявители, которые напрямую обращаются в отряд», — сказал Сергеев.
Он добавил, что есть и четвертый источник, крайне редкий — это СМИ. Речь идет о случаях, когда там публикуют информацию о том, что в какой-то области идет «компактное поисковое мероприятие» и уже какое-то время не могут найти человека.
Полная версия интервью будет опубликована 27 марта.