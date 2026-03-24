Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске по обёртке от конфеты раскрыли убийство 12-летней давности

Преступление произошло в ноябре 2012 года в частном доме села Тополево Хабаровского района.

В Хабаровском крае суд вынес приговор 35-летнему гражданину Узбекистана за убийство 61-летней женщины, совершённое 13 лет назад. Мужчину заочно приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Преступление произошло в ноябре 2012 года в частном доме села Тополево Хабаровского района. Ранее судимый за грабеж мужчина нанёс женщине множественные удары в область жизненно важных органов. От полученных травм она скончалась на месте.

После расправы нападавший скрылся и был объявлен в международный розыск. Следователи провели большой объём работы: назначили криминалистические экспертизы и тщательно изучили все следы на месте преступления.

Ключевыми уликами стали отрезок скотч-ленты, которой связали руки погибшей, и обёртка от конфеты, на которой обнаружили биологический материал осуждённого. Эти доказательства помогли установить личность убийцы даже спустя много лет.

Хабаровский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, поскольку осуждённый до сих пор находится в розыске. Прокуратура региона продолжает контролировать исполнение приговора.