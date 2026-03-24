В Хабаровске по обёртке от конфеты раскрыли убийство 12-летней давности

В Хабаровском крае суд вынес приговор 35-летнему гражданину Узбекистана за убийство 61-летней женщины, совершённое 13 лет назад. Мужчину заочно приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Преступление произошло в ноябре 2012 года в частном доме села Тополево Хабаровского района. Ранее судимый за грабеж мужчина нанёс женщине множественные удары в область жизненно важных органов. От полученных травм она скончалась на месте.
После расправы нападавший скрылся и был объявлен в международный розыск. Следователи провели большой объём работы: назначили криминалистические экспертизы и тщательно изучили все следы на месте преступления.
Ключевыми уликами стали отрезок скотч-ленты, которой связали руки погибшей, и обёртка от конфеты, на которой обнаружили биологический материал осуждённого. Эти доказательства помогли установить личность убийцы даже спустя много лет.
Хабаровский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, поскольку осуждённый до сих пор находится в розыске. Прокуратура региона продолжает контролировать исполнение приговора.