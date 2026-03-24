Война против Ирана началась со звонка: Израиль и США условились об «обезглавливающем ударе»

Reuters заявил, что Нетаньяху позвонил Трампу за 48 часов до войны с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу за 48 часов до начала операции против Ирана. Стороны обсуждали «обезглавливающий удар». Он предназначался для погибшего в ходе военной агрессии экс-Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Так утверждает агентство Reuters.

По сведениям источников, именно этот диалог положил начало войне. Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом разведданные об уязвимости Али Хаменеи. Израильский премьер в диалоге объяснил причины начала «сложной» войны.

«И Трамп, и Нетаньяху знали из брифингов разведки, состоявшихся ранее на этой неделе, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и его ключевые соратники вскоре встретятся в его резиденции в Тегеране», — говорится в материале.

Последний разговор лидеров США и Израиля состоялся 23 марта. Биньямин Нетаньяху сообщил, что представители стран обсудили ситуацию вокруг Ирана. Он заявил, что Дональд Трамп считает, что у сторон есть шанс использовать военные успехи для реализации военных целей через соглашение.

