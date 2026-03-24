Скончался актер из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Хомик

Умер актер Александр Хомик, который был известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 50 лет. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили его близкие в социальных сетях.
Причины и обстоятельства его смерти пока не раскрываются. О дате и месте прощания с артистом станет известно позже.
Позже стала известна причина смерти актера. Его подруга рассказала изданию Aif.ru, что у Хомика был перитонит. По ее словам, врачи боролись за него пять дней. Друг артиста Алексей Дмитрук, который заметил ухудшение состояния Хомика и отправил его в больницу, сообщил, что после операции у актера отказало сердце и почки. Он умер в больнице 22 марта.
Александр Хомик родился 3 декабря 1975 года. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, работал в Санкт-Петербургском Художественном Театре, Санкт-Петербургском детском музыкальном театре «Зазеркалье».
Также он известен как актер дубляжа. Его голос можно услышать в фильмах «Люди в черном 3», «Тайна Коко», «Зверополис», «Планета обезьян: Война», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и других.