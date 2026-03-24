В России начали использовать метод «петлевой изотермической амплификации» для выявления туберкулеза

В России применяют новый метод выявления туберкулеза. Специалисты разработали тест с использованием LAMP. Благодаря применяемому методу «петлевой изотермической амплификации» результат анализа можно получить всего за 30 минут, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что в стране снижается заболеваемость туберкулезом. В 2025 году достигнут показатель 23,3 случая на 100 тысяч населения. Отмечается, что заболевание успешно лечится в случае раннего выявления.
«Своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях заболевания, обеспечивая благоприятный прогноз и эффективные меры по санации очага инфекции», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Россиянам также напомнили о бесплатной диспансеризации. Так, граждане могут сделать семь видов скринингов для выявления онкологических заболеваний.