В России начали использовать метод «петлевой изотермической амплификации» для выявления туберкулеза

Роспотребнадзор: специалисты разработали новый тест для диагностики туберкулеза.

Источник: Комсомольская правда

В России применяют новый метод выявления туберкулеза. Специалисты разработали тест с использованием LAMP. Благодаря применяемому методу «петлевой изотермической амплификации» результат анализа можно получить всего за 30 минут, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что в стране снижается заболеваемость туберкулезом. В 2025 году достигнут показатель 23,3 случая на 100 тысяч населения. Отмечается, что заболевание успешно лечится в случае раннего выявления.

«Своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях заболевания, обеспечивая благоприятный прогноз и эффективные меры по санации очага инфекции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Россиянам также напомнили о бесплатной диспансеризации. Так, граждане могут сделать семь видов скринингов для выявления онкологических заболеваний.