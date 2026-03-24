Дмитрий Демешин сегодня проведёт очередную «прямую линию»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сегодня, 24 марта, проведёт традиционную прямую линию. В ходе встречи он ответит на вопросы жителей региона и журналистов региональных СМИ. Задать свой вопрос главе краевого правительства ещё можно успеть, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Уважаемые жители! Чтобы вам было удобнее следить за моей «Прямой линией», мы расширили возможности просмотра, — написал в своём канале в Макс Дмитрий Демешин. — Трансляция 24 марта в 19:00 пройдёт не только в привычных форматах, но и в эфире телеканала «Россия 24». Также напоминаю, что посмотреть трансляцию можно на каналах: — «Губерния» (с сурдопереводом); — «Хабаровск»; — «6ТВ»; — «Амурск». Если смотреть на то, о чём пишут люди, видно: главные темы — дороги, общественный транспорт, ЖКХ и здравоохранение. Понятно, что именно это сегодня волнует больше всего. Ни один вопрос не останется без внимания — обязательно проработаем. «Прямая линия» для того и проводится, чтобы услышать каждого и вместе понять, куда двигаться в первую очередь.
Сообщения главе краевого правительства можно отправить под постами с анонсом «Прямой линии» в социальных сетях ВК и ОК, а также с помощью портала «Голос 27». Трансляция также будет доступна на официальном Rutube-канале правительства Хабаровского края. Сегодня и до окончания прямой линии вопросы принимаются по телефону 8 (800) 222−55−27 (звонок бесплатный). Также можно отправить СМС на номер 8 (929) 400−94−00.
В прошлый раз глава региона общался с жителями и СМИ два часа. Он ответил онлайн на 33 вопроса. На прямую линию поступило более 3000 звонков, сообщений и комментариев. Все обращения обработали профильные ведомства, и каждый житель получил ответ.