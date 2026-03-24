Дмитрий Демешин сегодня проведёт очередную «прямую линию»

— Уважаемые жители! Чтобы вам было удобнее следить за моей «Прямой линией», мы расширили возможности просмотра, — написал в своём канале в Макс Дмитрий Демешин. — Трансляция 24 марта в 19:00 пройдёт не только в привычных форматах, но и в эфире телеканала «Россия 24». Также напоминаю, что посмотреть трансляцию можно на каналах: — «Губерния» (с сурдопереводом); — «Хабаровск»; — «6ТВ»; — «Амурск». Если смотреть на то, о чём пишут люди, видно: главные темы — дороги, общественный транспорт, ЖКХ и здравоохранение. Понятно, что именно это сегодня волнует больше всего. Ни один вопрос не останется без внимания — обязательно проработаем. «Прямая линия» для того и проводится, чтобы услышать каждого и вместе понять, куда двигаться в первую очередь.