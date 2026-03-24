Число погибших при крушении самолета в Колумбии возросло до 34 человек

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в Колумбии возросло до 34. Об этом сообщил телеканал Caracol со ссылкой на губернатора департамента Путумайо Джона Молину.
Молину уточнил, что 21 человек числится пропавшим без вести. Количество раненых составляет 77 человек. Из них 43 были перевезены в Боготу.
Командующий ВВС Колумбии генерал Карлос Сильва Руэда добавил, что на место трагедии дополнительно были направлены медицинский вертолет и спасательная бригада. Также следственная группа занимается выяснением причин катастрофы.
Напомним, военный самолет, на борту которого находились более ста военнослужащих, разбился на юге Колумбии. Воздушное судно упало при взлете из Пуэрто-Легисамо.
Ранее KP.RU сообщал, что после крушения Hercules, по меньшей мере один человек погиб. По словам президента Колумбии Густаво Петро, власти ожидают подтверждения судьбы еще 43 человек.