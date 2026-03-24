Россиянам рассказали, можно ли удаленно работать за границей

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Трудовой договор о дистанционной работе с выполнением обязанностей за пределами России заключить фактически невозможно, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
«По действующему российскому законодательству заключить трудовой договор о дистанционной работе, если местом выполнения работы указана территория иностранного государства, фактически невозможно», — сказала Голубева.
Она пояснила, что Трудовой кодекс РФ требует указывать место работы, а его нормы действуют только на территории России. Поэтому оформление дистанционной работы за границей не предусмотрено.