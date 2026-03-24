Житель Вяземского попал под арест из-за прогулов обязательных работ

Житель Хабаровского края попал под арест из-за прогулов обязательных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Вяземском районе местный житель, пытавшийся избежать административного наказания, серьезно ухудшил свое положение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Теперь к назначенным ранее обязательным работам добавился реальный арест, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

Поводом для судебных разбирательств стало систематическое неисполнение мужчиной родительских обязанностей. Гражданин накопил внушительную задолженность по алиментам, за что был привлечен к ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Несмотря на то, что сотрудники органов принудительного исполнения подробно разъяснили должнику порядок и последствия отбывания наказания, на установленное место работы мужчина так и не вышел. Житель Вяземского проигнорировал предупреждения, рассчитывая остаться безнаказанным, однако судебные приставы оперативно отреагировали на прогулы.

В отношении нарушителя был составлен новый протокол — на этот раз за уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ). Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к пяти суткам административного ареста. В ведомстве подчеркивают: временная изоляция не освобождает должника от обязанности выплатить алименты ребенку и в полном объеме отработать назначенные ранее 40 часов.

