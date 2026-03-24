В ГД рассказали, как россиянам легально получить доступ к «Госуслугам» за рубежом

Это можно сделать, купив российский IP, сообщил первый зампред комитета по информполитике Антон Горелкин.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Граждане РФ могут приобрести российский IP-адрес у коммерческих компаний, чтобы получить доступ к отечественным сервисам за рубежом. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Компании предлагают [приобрести] российский IP. Наши граждане могут спокойно его получить, находясь за рубежом, и войти в “Госуслуги”. То есть технологически этот вопрос сегодня можно спокойно решить», — сказал депутат.

Он также напомнил о проекте «Карта “Родина”, который реализуется АО “Аналитический центр” (входит в Ростех), Россотрудничеством и информационным агентством ТАСС. “[Туда] планируют инсталлировать сервисы “Госуслуг”, и он будет доступен за рубежом”, — указал Горелкин.

Вместе с тем парламентарий отметил, что не видит смысла в разработке государственного VPN-сервиса, который бы позволил пользоваться россиянам пользоваться отечественными сервисами в других странах. «Если мы вот так создадим государственный VPN, объявим об этом, уверен, что его очень быстро в недружественных странах заблокируют», — объяснил он.

Вместо того, чтобы «создавать новые сущности», по мнению Горелкина, нужно совершенствовать существующие механизмы. «Многие из наших сограждан хотят поддерживать связь с Родиной, и наша задача сделать их пользовательский опыт из-за рубежа максимально комфортным», — заключил депутат.

