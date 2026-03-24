Посол России: ланкийцы знают Толстого, Достоевского, Чехова и учат русский

«Что касается ассоциаций, возникающих у жителей Шри-Ланки в связи с Россией, то они различаются в зависимости от поколения. Старшие люди чаще всего ассоциируют нашу страну с русской литературой — именами таких классиков, как Толстой, Достоевский, Чехов. Молодежь, в свою очередь, чаще ориентируется на современные культурные явления: узнает Россию через кинематограф, музыку, интернет контент и спортивные события. При этом в Шри-Ланке общий образ России складывается как страны с богатым культурным наследием, серьезным научным потенциалом и давними традициями дружественных отношений с азиатскими государствами», — сказал посол.