Посол России: ланкийцы знают Толстого, Достоевского, Чехова и учат русский

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Жители Шри Ланки знают таких классиков русской литературы, как Лев Толстой, Федор Достоевский и Антон Чехов, а также проявляют заметный интерес к изучению русского языка. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян.
«Что касается ассоциаций, возникающих у жителей Шри-Ланки в связи с Россией, то они различаются в зависимости от поколения. Старшие люди чаще всего ассоциируют нашу страну с русской литературой — именами таких классиков, как Толстой, Достоевский, Чехов. Молодежь, в свою очередь, чаще ориентируется на современные культурные явления: узнает Россию через кинематограф, музыку, интернет контент и спортивные события. При этом в Шри-Ланке общий образ России складывается как страны с богатым культурным наследием, серьезным научным потенциалом и давними традициями дружественных отношений с азиатскими государствами», — сказал посол.
Джагарян добавил, что Российский центр науки и культуры в Коломбо активно работает над продвижением русской культуры в Шри-Ланке. «Он выступает ключевой площадкой для налаживания культурных связей между нашими странами. На его базе регулярно организуются тематические мероприятия: кинопоказы российских фильмов, выставки, музыкальные концерты, лекции об отечественной истории и культуре. Кроме того, там действуют курсы русского языка, которые пользуются заметным интересом у местных жителей — это помогает не только осваивать язык, но и глубже погружаться в традиции и ценности России», — указал он.
Дипломат также отметил, что сейчас немало ланкийцев выбирают российское образование. «Они поступают в вузы РФ по различным программам, в том числе по квотам, и впоследствии становятся не только квалифицированными специалистами, но и носителями знаний о нашей стране, укрепляя двусторонние гуманитарные связи», — рассказал он.
