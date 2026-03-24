Онищенко заявил, что говорить о ликвидации туберкулеза пока не приходится

Заместитель президента Российской академии образования назвал заболевание серьезным социальным.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом падает с годами, но пока рано говорить о его полной ликвидации. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Победить его трудно. Были затеи его победить. Но, во-первых, болеет скот, во-вторых, люди болеют. И нас в первую очередь волнует пенитенциарная система. Когда мы один раз выносили программу по борьбе с туберкулезом еще при Черномырдине, у нас в 50 раз выше была заболеваемость в пенитенциарной системе. Сегодня мы прививаем, но прививка не дает такого эффекта. Говорить о ликвидации пока не приходится. Это серьезное социальное заболевание», — сказал Онищенко.

24 марта в мире по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза..